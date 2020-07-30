Нур-Султан, 30 июля 2020, 11:01 — REGNUM Малому и среднему бизнесу в Казахстане, пострадавшему от пандемии, предоставят отсрочку платежей по кредитам до 1 октября. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе правительства республики.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел заседание государственной комиссии, на котором рассмотрены вопросы подготовки к посткарантинному периоду.
Мамин поручил утвердит санитарные требования к работе предпринимателей и обеспечить контроль выполнения этих требований. Кроме того, министерству цифрового развития поручено внедрить мобильные приложения по информированию населения о коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин в республике на две недели, до 17 августа.
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