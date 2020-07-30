Ярославль, , 10:55 — REGNUM В Ярославле завершена разработка проектов по реконструкции комплекса сооружений биологической очистки сточных вод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

Очистные сооружения в Ярославле «Ярославльводоканал»

Речь идёт о реконструкции второй очереди очистных сооружений и системы обеззараживания сточных вод первой-второй очереди. В настоящее время проекты проходят экологическую и градостроительную экспертизы. Работы по реконструкции очистных сооружений канализации идут в рамках проекта «Оздоровление Волги».

В целом на реконструкцию 2-ой очереди очистных сооружений канализации АО «Ярославльводоканал» уже потрачено 35 млн рублей. Работы проводятся силами предприятия с привлечением подрядных организаций.

«Построено новое здание решёток. Решётки необходимы для очистки сточных вод от мусора. Для комфортной работы сотрудников организована система вентиляции, выполнены работы по монтажу системы отопления, что позволяет при необходимости перераспределять сточные воды между очередями. Выполнен капитальный ремонт приемной камеры. На перемычке между приемными камерами первой и второй очередей очистных сооружений установлена камера регулировки с новой запорной арматурой», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Ярославльводоканал.

Подводящий канал перед решётками разделен на две части, что позволит производить ремонт оборудования без остановки технологического процесса извлечения крупных примесей. Выполнен ремонт песколовок. В них происходит удаление из сточных вод песка и минеральных примесей. Также завершены работы по реконструкции лотка Паршаля.

Масштабные работы проведены на канализационной насосной станции № 11 «Юговосточная». На нее поступает около 60% стоков города. Заменены всасывающие трубопроводы на аналогичные из нержавеющей стали, что приведет к более долговечному их использованию. Произведена гидроизоляция стен и ремонт несущих колонн. В настоящий момент выполнено более половины работ. Работы ведутся без остановки работы станции.

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