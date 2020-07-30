Уфа, , 11:32 — REGNUM 45% всего российского кобыльего молока производится в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Башкирии содержат девять процентов поголовья лошадей в РФ. На сегодняшний день в республике функционируют 170 ферм, на которых производят кумыс — один из самых полезных напитков, который производят из кобыльего молока.

Отмечается, что на этих фермах содержится свыше восьми тысяч дойных кобыл. При этом каждый год производится 3,7 тысяч тонн кумыса. И в настоящее время сезон производства кумыса в самом разгаре.

По словам чиновников, в Абзелиловском районе совсем недавно начала работу еще одна ферма по производству этого напитка. Здесь содержится 39 лошадей, в том числе 19 дойных кобылиц.

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