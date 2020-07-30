Тбилиси, , 11:01 — REGNUM «Консорциум развития Анаклии» и один из учредителей девелоперской компании «Компания реконструкции и развития Грузии» (GRDC), инвестор из Нидерландов Боб Мейер подали иски в отношении грузинского правительства. Об этом 30 июля на пресс-конференции сообщили представители консорциума, передает «Общественное телевидение Грузии».

Журналистам рассказали, что Мейер обратился с иском в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, а консорциум — в Арбитражный суд Международной торговой палаты. Истцы потребовали компенсировать финансовый ущерб, который им был якобы нанесен действиями правительства Грузии при реализации проекта по строительству порта в Анаклии.

Сообщается, что общая сумма исковых требований превышает $1 млрд. Иски были поданы 29 июля.

Напомним, правительство Грузии в 2014 году заключило договор с «Консорциумом развития Анаклии» на строительство глубоководного порта в Анаклии. Одним из условий было обязательство консорциума найти инвесторов. После неоднократного продления срока на поиск инвестиций правительство расторгло соглашение в январе 2020 года. В консорциуме заявляют, что грузинские власти своими действиями препятствовали поиску желающих вложиться в проект.

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