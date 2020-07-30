Кемерово, 30 июля 2020, 10:53 — REGNUM В Кемеровской области для предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» налог на прибыль снизят на 50%. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев.Live».Участниками нацпроекта стали 23 предприятия Кузбасса. К 2024 году к нему планируют присоединиться не менее 89 компаний. Уточняется, что до конца 2024 года участники проекта смогут получать налоговый вычет, который позволит уменьшить сумму налога на прибыль на 50% от расходов на развитие производства. Мерой поддержки смогут воспользоваться компании, внедряющие бережливые технологии производства.«Новая льгота будет побуждать бизнес инвестировать в развитие, позволит вовлечь в нацпроект новых участников и создаст дополнительный стимул для развития несырьевой экономики в Кузбассе, — считает губернатор региона Сергей Цивилёв. — Сэкономленные средства компании могут направить на расширение производства, создание новых рабочих мест, повышение зарплат сотрудникам».
«Трансляции ИА REGNUM»
Кузбасс вводит льготы по налогу на прибыль для участников нацпроекта
Налоговая льгота – это преимущество, которое государство или органы местного самоуправления предоставляют определённым категориям лиц, ставящее их в более выгодное положение по сравнению с налогоплательщиками, не имеющими права на льготу.
Налоговые льготы для субъектов хозяйствования являются инструментом тарифного регулирования экономической деятельности, для физических лиц – несут социальную функцию. Предоставление налогоплательщикам льгот лишает государство части поступлений от налогов.
Льготы могут предоставляться в качестве налоговых изъятий, когда получатель льготы имеет возможность исключить какое-либо имущество или доходы из налогооблагаемой базы. Налоговые скидки позволяют налогоплательщику вычесть из налогооблагаемой прибыли часть доходов, направляемых на какие-либо определённые цели. Обычно это цели, трактуемые государством как общественно полезные. Освобождение от налога или его части может выступать в виде уменьшения ставки налога или налогового оклада, отсрочки или рассрочки уплаты налога, возврата или зачёта ранее уплаченного налога.
В России размеры и порядок предоставления налоговых льгот определяется Налоговым кодексом РФ.
Налоговые льготы для субъектов хозяйствования являются инструментом тарифного регулирования экономической деятельности, для физических лиц – несут социальную функцию. Предоставление налогоплательщикам льгот лишает государство части поступлений от налогов.
Льготы могут предоставляться в качестве налоговых изъятий, когда получатель льготы имеет возможность исключить какое-либо имущество или доходы из налогооблагаемой базы. Налоговые скидки позволяют налогоплательщику вычесть из налогооблагаемой прибыли часть доходов, направляемых на какие-либо определённые цели. Обычно это цели, трактуемые государством как общественно полезные. Освобождение от налога или его части может выступать в виде уменьшения ставки налога или налогового оклада, отсрочки или рассрочки уплаты налога, возврата или зачёта ранее уплаченного налога.
В России размеры и порядок предоставления налоговых льгот определяется Налоговым кодексом РФ.