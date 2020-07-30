Кемерово, 30 июля 2020, 10:53 — REGNUM В Кемеровской области для предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» налог на прибыль снизят на 50%. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев.Live».Участниками нацпроекта стали 23 предприятия Кузбасса. К 2024 году к нему планируют присоединиться не менее 89 компаний. Уточняется, что до конца 2024 года участники проекта смогут получать налоговый вычет, который позволит уменьшить сумму налога на прибыль на 50% от расходов на развитие производства. Мерой поддержки смогут воспользоваться компании, внедряющие бережливые технологии производства.«Новая льгота будет побуждать бизнес инвестировать в развитие, позволит вовлечь в нацпроект новых участников и создаст дополнительный стимул для развития несырьевой экономики в Кузбассе, — считает губернатор региона Сергей Цивилёв. — Сэкономленные средства компании могут направить на расширение производства, создание новых рабочих мест, повышение зарплат сотрудникам».