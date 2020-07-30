Москва, 30 июля 2020, 10:41 — REGNUM Валютная гегемония доллара в условия агрессивной политики США негативно отражается на развитии национального хозяйства в РФ и Китае, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Об этом она заявила 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию об уменьшении доли доллара в торговом обороте РФ и КНР.
Как подчеркнула Воронкова, доля юаня в международном валютном обороте составила, по данным Банка международных расчетов, в 2019 году 4,3%, в то время как доля российского рубля — всего лишь 0,6%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева рассказала, что у евро и юаня есть серьезные шансы заменить доллар и стать доминирующими расчетными единицами.