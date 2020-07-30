Уфа, , 10:40 — REGNUM Цех переработки молочной продукции открыли в Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, на этом производстве, которое открылось в деревне Малое Микушкино Искалинского района, будут варить сыр.

По словам заместителя председателя областного правительства Натальи Катиной, в настоящее время особое внимание уделяется качеству производимой продукции. Здесь будут варить сыр, используя натуральное сырье.

Кроме этого, добавила она, открытие такого цеха является большим плюсом в плане импортозамещения.

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