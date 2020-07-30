Сеул, , 10:39 — REGNUM Не смотря на пандемию коронавируса южнокорейская компания Samsung Electronics зафиксировала высокие финансовые показатели во втором квартале 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Согласно предварительным данным, операционная прибыль компании увеличилась на 23,48%, до 8,1 трлн вон (~$6,7 млрд), чистая прибыль — на 7,23%, до 5,5 трлн вон (~$4,6 млрд), однако объём продаж, напротив, сократился на 5,63%, до 52,9 трлн вон (~$44,2 млрд).

Известно, показатель прибыли за второй квартал текущего года является максимальным с четвертого квартала 2018 года.

В компании отмечают, что рост прибыли связан с увеличением спроса на полупроводники в условиях социального дистанцирования по всему миру.

Отмечается, что во втором квартале года объём инвестиций южнокорейской компании в производственные мощности составили 9,8 трлн вон (~$8,2 млрд), в первом полугодии показатель составил 17,1 трлн вон (~$14,3 млрд), что на 6,4 трлн вон (~$5,3 млрд) больше по сравнению с первой половиной прошлого года.