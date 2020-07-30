Чебоксары, 30 июля 2020, 10:29 — REGNUM В Чувашии продолжают расти проектного финансирования долевого жилищного строительства, в июне зарегистрирован максимальный рост по счетам эскроу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка по Чувашской Республике.
По данным банка, на 1 июля 2020 года в регионе открыто 3388 счетов эскроу на общую сумму свыше 7,2 млрд рублей. За месяц их число выросло в 1,3 раза.
На начало июля в Чувашии «раскрыто» 802 счета эскроу (+7% за месяц) на сумму свыше 1,7 млрд рублей.
Всего в Чувашии работу по проектному финансированию жилищного строительства ведут 12 банков, которые заключили с застройщиками 42 кредитных договора на 8,8 млрд рублей.
В банке поясняют, что ставка зависит от объема средств на эскроу-счетах, действующих программ поддержки застройщиков и ряда других факторов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в I полугодии построено 2598 квартир общей площадью 175 273 кв. метров, что на 36% меньше к уровню первого полугодия 2019 года. В том числе жителями построено 51 708 кв. метров жилья — спад составил 5,7%.
Читайте также: В Чувашии за полугодие объём жилищного строительства упал на 36%