Чебоксары, , 10:29 — REGNUM В Чувашии продолжают расти проектного финансирования долевого жилищного строительства, в июне зарегистрирован максимальный рост по счетам эскроу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка по Чувашской Республике.

По данным банка, на 1 июля 2020 года в регионе открыто 3388 счетов эскроу на общую сумму свыше 7,2 млрд рублей. За месяц их число выросло в 1,3 раза.

«Это максимальный рост за месяц с начала года», — говорят в банке, подчёркивая, что числу счетов, открытых по программе проектного финансирования, Чувашия сохраняет третий результат среди регионов присутствия Волго-Вятского (ВВГУ) ГУ Банка России.

На начало июля в Чувашии «раскрыто» 802 счета эскроу (+7% за месяц) на сумму свыше 1,7 млрд рублей.

Всего в Чувашии работу по проектному финансированию жилищного строительства ведут 12 банков, которые заключили с застройщиками 42 кредитных договора на 8,8 млрд рублей.

«Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам в Приволжском федеральном округе к июлю снизилась до 3,71% с 3,88% в начале июня», — говорится в релизе.

В банке поясняют, что ставка зависит от объема средств на эскроу-счетах, действующих программ поддержки застройщиков и ряда других факторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в I полугодии построено 2598 квартир общей площадью 175 273 кв. метров, что на 36% меньше к уровню первого полугодия 2019 года. В том числе жителями построено 51 708 кв. метров жилья — спад составил 5,7%.

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