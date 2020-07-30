Москва, , 10:29 — REGNUM Власти РФ спасают нефтяной и газовый сектор, надеясь, что торговля выживет сама по себе, полагает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Виктор Чеглов. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM.

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«Процесс пошел. Нужно было (во время режима самоизоляции — прим. ИА REGNUM) выделить деньги всем малым и средним предприятиям непродовольственной торговли и общепита на пополнение оборотных средств, полностью освободить от налогов и, самое главное, открыть их гораздо ранее, чем это было сделано, — сказал Чеглов. — Перестраховка региональных властей усугубила кризис, к тому же у них нет денег в региональных бюджетах на помощь частному бизнесу. Значит, надо просить федеральное правительство, а последнее спасает нефтянку, газовую сферу и крупное производство, считая, что торговля сама выживет. И она выживет — кушать и одеваться нужно даже во время войн».

Однако, как подчеркнул экономист, на месте малого, среднего бизнеса и реальных индивидуальных предпринимателей появятся магазины крупных торговых сетей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова рассказала, что непростая экономическая ситуация, сложившаяся в РФ в результате пандемии коронавируса, привела к тому, что торговый сектор был вынужден объявлять бесконечные распродажи и промо-акции, что в итоге плохо сказалось на лояльности покупателей.