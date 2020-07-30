Нур-Султан, , 10:08 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года общий долг казахстанского фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» увеличился на 3,9%, до 9,2 трлн тенге ($22 млрд). Об этом 30 июля заявил со-управляющий директор по экономике и финансам компании Ернар Жанадил на брифинге.

По его словам, рост долга в основном связан с ослаблением национальной валюты. Жанадил отметил, что за счет сбалансированности долгового портфеля негативный эффект от колебания курса оказался минимальным.

Он добавил, что фонду удалось избежать больших потерь от колебания курса благодаря досрочному погашению около $8 млрд. Кроме того, фонд сократил свои расход на 440 млрд тенге ($1,1 млрд).

Чистая прибыль компании по итогам 2020 года ожидается на уровне 420 млрд тенге ($1 млрд). По итогам первого полугодия 12 крупных компаний фонда получили доход в 212 млрд тенге ($508 млн), что на 73% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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