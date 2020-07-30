Чебоксары, , 10:04 — REGNUM Чувашия получит более 415 млн рублей из федерального бюджета на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов и инвалидов. Это следует из распоряжения о распределении средств, подписанного председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным.

Между регионами страны распределено свыше 106 млрд рублей, в том числе более 19,4 млрд рублей получат регионы Приволжского федерального округа. При этом в Поволжье минимальный размер федеральных субвенций выделяется Чувашии — 415 540 тыс. рублей.

Отметим, что максимальный объём субвенций из регионов ПФО получит Башкирия — 3 310 016,9 тыс. рублей.

Речь идёт о федеральных льготниках (ветеранах, инвалидах и гражданах, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф), которые оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, остальные 50% компенсируется из федерального бюджета.

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