Москва, 30 июля 2020, 10:03 — REGNUM Осенью в РФ вырастет безработица, а на месте разорившихся малых и средних предприятий появятся сетевые объекты, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Виктор Чеглов. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что к осени 2020 года в РФ может закрыться каждый десятый магазин.
Как полагает Чеглов, закрытие каждого десятого магазина в РФ приведет к тому, что будет завершена давно идущая олигополизация рынка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что если осенью по РФ прокатится вторая волна вынужденных закрытий магазинов, то никакая государственная поддержка их не спасет и выживут только гиганты.