Москва, , 10:03 — REGNUM Осенью в РФ вырастет безработица, а на месте разорившихся малых и средних предприятий появятся сетевые объекты, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Виктор Чеглов. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что к осени 2020 года в РФ может закрыться каждый десятый магазин.

«Этот прогноз, пожалуй, даже оптимистичен в свете сегодняшних и особенно завтрашних условий. Боюсь, что осенью нам «светит» более сложная ситуация. И основания для пессимизма дает прежде всего текущая деятельность Центробанка, который во второй раз за год обрушил рубль. А если принять во внимание, что практически весь непродовольственный ритейл сидит на импорте, то можно ожидать, что цены ускорят рост, и это в условиях, когда доходы основных контингентов населения не растут», — сказал профессор.

Как полагает Чеглов, закрытие каждого десятого магазина в РФ приведет к тому, что будет завершена давно идущая олигополизация рынка.

«В городах, да и крупных сельских поселениях мы увидим предложение от нескольких торговых сетей. Выбор покупателя сузится до минимума. Даже онлайн-торговля консолидируется и срастется с офлайном. Вырастет безработица. И поскольку на месте разорившихся малых и средних предприятий появятся именно сетевые объекты, часть занятых станет незанятыми», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что если осенью по РФ прокатится вторая волна вынужденных закрытий магазинов, то никакая государственная поддержка их не спасет и выживут только гиганты.