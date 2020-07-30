Калуга, , 10:13 — REGNUM Центр компетенции по цифровой трансформации в виде отдельного структурного подразделения планируется открыть на базе одного из институтов развития Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам онлайн-конференции «Внедрение сквозных цифровых технологий».

Возможность создания регионального Центра компетенции по цифровой трансформации прорабатывается министерством цифрового развития области совместно с АНО «Цифровая экономика». По мнению заместителя губернатора области Дмитрия Разумовского курирующего областное ведомство цифрового развития, для калужского региона необходимо создание такого центра. В настоящее время в Обнинске уже формируется инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ). В числе приоритетных направлений его деятельности станет разработка и внедрение цифровых технологии.

«Цифровые технологии — это уже не просто красивые слова, это те технологии, которые позволяют обеспечить лидерство как отдельных компаний, регионов, так и, в целом, нашей страны. Нам предстоит сделать немыслимый рывок, для того, чтобы войти в топ — стран, внедряющих, развивающих современные технологические решения. Именно поэтому, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» реализуется отдельный федеральный проект — «Цифровые технологии. Предусмотрено увеличение в четыре раза вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий», — сказал в рамках онлайн-конференции Дмитрий Разумовский.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужане внедряют проекты повышения цифровой грамотности населения