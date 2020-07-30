Нижний Новгород, , 10:13 — REGNUM Регионы Приволжского федерального округа получат более 19,4 млрд рублей на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Всего между регионами России в 2020 году распределено свыше 106 млрд рублей. Льготы из федерального бюджета будут предоставлены ветеранам, инвалидам и гражданам, пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, оставшаяся часть компенсируется из федерального бюджета.

Согласно изменениям, которые внесены в распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в регионы Поволжья будет направлено 19 419 647,5 рублей.

Наибольший размер субвенций из регионов ПФО получит Башкирия — 3 310 016,9 тыс. рублей. Далее идут Нижегородская область и Татария, где на выплаты льготникам перечислят соответственно 2 860 256 тыс. и 2 390 687,3 тыс. рублей. В группу лидеров по объёму федеральных субвенций также входят Самарская область (1 960 132,7 тыс. рублей), Оренбургская область (1 460 656,2 тыс. рублей), Удмуртия (1 446 723,9 тыс. рублей) и Пермский край (1 329 332,9 тыс. рублей).

Остальные регионы получат менее 1 млрд рублей каждый. Для кировских федеральных льготников выделяют 979 509,7 тыс рублей, ульяновских — 921 226,1 тыс. рублей, пензенских — 804 423,9 тыс. рублей, саратовских — 628 281,7 тыс. рублей.

Минимальный размер субвенций получат Мордовия (467 084,3 тыс. рублей), Марий Эл (445 775,9 тыс. рублей) и Чувашия (415 540 тыс. рублей).

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