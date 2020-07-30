Киев, , 09:53 — REGNUM По итогам января-июня 2020 года самой популярной моделью на Украине стала Kia Sportage. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным журналистов, по итогам первого полугодия 2020 года украинские дилеры продали 2633 экземпляра Kia Sportage.

Вторым по количеству продаж на Украине стал автомобиль Renault Duster. Его за полгода приобрело 2449 автолюбителей. Далее по популярности идёт Toyota RAV4 с результатом продаж в 2448 единиц.

Пятерку лидеров модельного рейтинга замыкают Renault Logan (1548 ед.) и Renault Sandero (1423 ед.).

Отмечается, что в июне текущего года на украинском авторынке было продано 7,2 тыс. новых легковушек — на 3,2% больше, чем в июне прошлого года.

Напомним, с января по июнь 2020 года украинские дилеры продали 37,7 тыс. единиц новых легковых машин. Это на 4,2% меньше, чем год назад.

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