Ярославль, 30 июля 2020, 09:49 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области прекратил дело о банкротстве депутата областной думы Романа Фомичёва. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в суд с требованием признать Фомичёва как физическое лицо банкротом обратился «Сбербанк России». Банк требовал возврата кредита, поручителем по которому выступал депутат. Параллельно банк обратился с иском в Ленинский районный суд о взыскании задолженности. Там в конце июня между кредитором и должниками было заключено мировое соглашение. Это и стало основанием для прекращения дела о банкротстве.
Роман Фомичев является депутатом Ярославской областной думы двух созывов. В первый раз избирался от партии «Зеленые», второй — от «Единой России».
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