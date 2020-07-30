Москва, , 09:33 — REGNUM У евро и юаня есть серьезные шансы заменить доллар и стать доминирующими расчетными единицами, полагает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию си снижением роли доллара в торговом обороте России и Китая.

«Санкции США и против Китая, и против России серьезно подорвали доверие к доллару и он был вытеснен из транзакций по ряду причин. Во-первых, из-за токсичности США и рисков новых санкций. Во-вторых, отследить транзакции в евро или юанях намного труднее для США, чем в долларах. Это могло бы дать возможность рублю усилить свои позиции, однако на такой прогноз эксперты поставить не готовы: валюта слишком волатильна, а волатильность зависит зачастую от внешних причин. В этом смысле у евро и юаня есть высокий шанс стать доминирующей расчетной единицей», — сказала Кошелева.

Кроме того, она подчеркнула, что сокращается доля доллара и в расчетах России со странами БРИКС — в прошлом, 2019 году, эта цифра уменьшилась до 49%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что несмотря на то, что доля доллара в торговом обороте России и Китая снижается, американская национальная валюта по-прежнему нужна и РФ, и КНР, и поэтому ждать окончательного ухода доллара не приходится.