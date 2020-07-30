Киев, , 09:32 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года украинские дилеры реализовали 37,7 тыс. экземпляров новых легковых автомобилей — на 4,2% меньше, чем за аналогичный период год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по продажам на украинском авторынке среди автомобильных брендов за отчётный период заняла французская марка Renault. Украинские дилеры реализовали за отчётный период 6331 автомобиль данного производителя. Это на 5,1% больше, чем год назад. При этом по итогам первого полугодия французская автокомпания сумела занять около 17% украинского рынка.

Второе место по популярности занял японский бренд Toyota — 5366 проданных легковушек (-3,2%). Тройку лидеров замыкает корейская Kia. Этот автомобиль дилерам удалось продать в количестве 3093 единиц. Здесь продажи упали на 5,4%.

На четвёртом и пятом местах марочного рейтинга разместились Skoda (1961 ед.; — 6,6%) и Nissan (1826 ед.; — 33,3%).

Напомним, в мае нынешнего года самой продаваемой новой моделью на автомобильном рынке Украины стал южнокорейский кроссовер Kia Sportage (610 ед.).

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