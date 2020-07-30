Сеул, , 09:22 — REGNUM Южная Корея и США продлили соглашение о валютном свопе, истекающее 30 сентября 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, соответствующие договорённости были достигнуты 30 июля между представителями Совета управляющих Федеральной резервной системы США и ЦБ Республики Кореи.

Соглашение будет действовать до конца марта 2021 года.

По мнению экспертов, данная сделка позволит стабилизировать ситуацию на южнокорейском финансовом рынке, а также поспособствует предотвращению нехватки ликвидности в случае массового единовременного оттока из страны иностранного капитала.

Напомним, что в марте текущего года представители двух стран подписали соглашение о свопе на сумму $60 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в феврале текущего года Южная Корея также продлила соглашение о валютном свопе с Австралией и Малайзией.