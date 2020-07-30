Москва, , 09:13 — REGNUM Вопросы установления и регулирования ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности в проекте Кодекса об административных правонарушениях нуждаются в дополнительном обсуждении с Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ и бизнесом. Такое мнение высказал председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев.

Так, в различных проектируемых статьях Кодекса перечисляются фактически как равнозначные, но несопоставимые по степени общественной опасности правонарушения: незаконное использование объекта патентных прав, разглашение сущности объекта патентных прав, присвоение авторства в отношении объекта патентных прав и др. Но при этом за указанные действия установлена универсальная санкция: 10—20 тыс. рублей для должностных лиц, 15—30 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, 30—40 тыс. рублей для юридических лиц.

Дмитрий Фадеев выразил мнение, что за незаконное использование объекта патентных прав, когда, к примеру, «нарушитель» получает прибыль, санкция могла бы быть усилена. Вместе с тем иногда разглашение сущности объекта интеллектуальных прав имеет меньшую степень общественной опасности и предлагаемый проектом размер санкции можно было бы сохранить. Однако в любом случае эти и другие вопросы должны являться предметом дополнительных консультаций с профессиональным сообществом.

Кроме того, в одну статью проекта Кодекса предлагается включить два различных по правовой природе правонарушения в сфере интеллектуальной собственности. С одной стороны, это нарушения в отношении объектов авторского и смежных прав. С другой стороны, это правонарушения в отношении объектов патентных прав. Такие составы, по словам Дмитрия Фадеева, целесообразно выделить в отдельные статьи, что позволило бы, в частности, вести более содержательный статистический учёт соответствующих дел.

Также Дмитрий Фадеев отметил, что в проект Кодекса предлагается включить дополнительное правонарушение — «нарушение права на подачу заявки на выдачу патента». Вместе с тем в Гражданском кодексе РФ закреплено право на получение патента, а не право на подачу заявки.