Уфа, , 09:15 — REGNUM Типовые решения объектов придорожного сервиса разработаны для потенциальных инвесторов в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по торговле и защите прав потребителей.

По сообщению пресс-службы ведомства, эти решения не являются обязательными, и инвесторы сами будут принимать решение о внешнем облике объекта. Но они смогут помочь предпринимателям в принятии такого решения.

Отмечается, что разработаны пять основных и два дополнительных варианта для строительства и реконструкции объектов придорожного сервиса, которые размещаются вдоль автотрасс республики. Проекты включают в себя планировку, архитектурно-стилистическое решение, а также дизайн интерьера.

Сообщается, что при разработке данных решений предусмотрели и оборудование ярмарочных площадок, а также беседок для отдыха.

По словам чиновников, в случае применения данных решений предприниматели могут значительно сократить время и расходы на разработку архитектурных проектов. Помимо этого, создание в Башкирии новых объектов с национальной айдентикой будет способствовать росту узнаваемости среди туристов.

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