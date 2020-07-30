Барнаул, , 09:03 — REGNUM Поскольку ни высокое положение в обществе, ни занимаемая ответственная должность не останавливают выпивших людей от намерений сесть за руль, массовое внедрение алкозамков на автомобилях в России является хорошей идеей. Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

«Такая идея является здравой и с развитием технологий все к этому и придет. Алкоголизм является болезнью и никакие пропаганда и убеждение, к сожалению, не остановят любителей горячительных напитков от самостоятельных поездок. Как мы видим на последних резонансных примерах, таких людей не останавливает ни высокое положение в обществе, ни занимаемая ответственная должность.

Статистика ГИБДД из года в год показывает неутешительные показатели по ДТП и летальности на дорогах, связанные с опьянением. Поэтому в данной ситуации любые средства хороши, даже если это потребует определенных дополнительных расходов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, идея разработки концепции внедрения алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля для пьяного водителя принадлежит Министерству промышленности и торговли России. Данное ведомство намерено поддержать автопроизводителей в вопросе установки таких систем блокировки до 1 октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В России планируют массовое внедрение алкозамков — СМИ