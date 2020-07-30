Москва, , 09:03 — REGNUM Число инвалидов, нуждающихся в обеспечении жильём, каждый год занижается российским Минстроем в обоснованиях бюджетных ассигнований. Об этом говорится в докладе Счётной палаты РФ.

Из-за занижения сокращается объём средств, которые выделяются регионам из федерального бюджета для того, чтобы обеспечить инвалидов жильём. При этом не соблюдается методика расчёта необходимых средств.

Кроме того, большая часть жилищного фонда не приспособлена для проживания инвалидов, в первую очередь инвалидов-колясочников.

На текущий момент более 42 тыс. инвалидов в России нуждаются в улучшении жилищных условий, включая семьи с детьми-инвалидами.

В 2019 году на 64,3% увеличился объём средств, выделенных из федерального бюджета для улучшения жилищных условий инвалидов, по сравнению с 2018 годом. В 2018 году на обеспечение жильём было потрачено 87,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (1,2 млрд рублей). В 2019 году на эти цели потратили 91,8% от 2 млрд рублей.

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