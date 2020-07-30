Хабаровск, , 08:49 — REGNUM Контроль за расходом трансфертов из федеральной казны в бюджет Хабаровского края нужно усилить, заявил врио губернатора края Михаил Дегтярёв в интервью каналу RTVI.

«Контроль, контроль и ещё раз контроль за расходованием крупных финансовых поступлений, в том числе из федерального центра», — подчеркнул Дегтярёв.

Он отметил, что у региона — дефицитный бюджет. Доля федеральных дотаций в бюджете составляет около 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дегтярёв предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре статус города трудовой доблести.

Читайте также: Дегтярев предложил назвать Комсомольск-на-Амуре городом трудовой доблести