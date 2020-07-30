Москва, , 08:42 — REGNUM Падение цен на фрукты и ягоды доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский связывает с хорошим урожаем, но только не в России, а в Турции, Закавказье и Средней Азии. Комментируя в своем телеграм-канале формацию «Известий», о значительно подешевевших в России фруктах ягодах, полученную СМИ от ритейлеров, он иронично заметил:

«Видишь суслика? Нет. И я нет, а он есть. Оказывается, в России подешевели фрукты и ягоды. Якобы, стоимость дыни снизилась на 20%, арбуза, нектаринов и персиков — на 10%, вишни — на 5%, черешни — на 14%. Ритейлеры фиксируют значительный рост продаж ягод и фруктов, они связывают его как с хорошим урожаем и ценами, так и с трендом на здоровое питание.

Ух, ты! Тренд на здоровое питание! А как же двукратный рост импорта пальмы? По поводу урожая. По данным Минсельхоза на 21 июля, производство плодов и ягод на 24,1% меньше прошлогоднего показателя на аналогичную дату.

Так что продажи, может, и растут, но связано это с хорошим урожаем не в России, а в Турции, Закавказье и Средней Азии. Что до снизившихся цен, то каждый может определиться сам, видит ли он суслика».

Напомним, ранее Минсельхоз, заявил, что урожай плодов в России в 2020 году будет сопоставим со средними показателями за последние пять лет.