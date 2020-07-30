Новосибирск, , 08:36 — REGNUM В Арбитражный суд Новосибирской области поступил банкротный иск к ООО «Производственная компания «Новосибирский молочный завод». Многомиллионные претензии «Промсвязьбанка» пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 29 июля 2020 года. Сумма исковых требований — 24 836 599 рублей.

За два года это третья попытка обанкротить молочный завод. В мае 2020 года аналогичный иск, поступивший от свердловского ОАО «Жировой комбинат», завершился подписанием мирового соглашения. Должник обязался выплатить оставшуюся сумму долга в размере 9,941 млн рублей до 31 июля 2021 года, а в обмен истец отказался от требований по неустойке на 5,8 млн рублей. Исполнение обязательств подкреплено договором поручительства от Степана Скопича — директора и владельца новосибирского предприятия.

Помимо этого, в декабре 2019 года суд отказал межрайонной ИФНС России №15 по Новосибирской области во введении наблюдения за ООО. Заявленная сумма долга по иску составляла 1,5 млн рублей, но в процессе была снижена до 145 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Производственная компания «Новосибирский молочный завод» создано в Мошковском районе Новосибирской области для производства молочной продукции. В компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей работают более 20 человек. Владелец — Степан Скопич, который является руководителем ООО «Мошковский молочный завод» (принадлежит Жанет Скопич) и подмосковным ООО «Агрофирма «Угодка». Последним владеют Жанет Скопич и Павел Гурьев.