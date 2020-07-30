Москва, , 08:12 — REGNUM Нефть марки Brent 29 июля по итогам дня подорожала на 1,1%, до $43,76. Цена отреагировала ростом на резкое падения запасов нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 18−24 июля, запасы нефти снизились на 10,9 млн баррелей, до 526 млн баррелей (прогноз — 600 тыс. баррелей).

Запасы бензина выросли на 0,654 млн баррелей, до 247,4 млн баррелей (прогноз был — 1,4 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 0,503 млн баррелей, до 178,4 млн баррелей (прогноз был +0,500 баррелей). Добыча нефти в США осталась на отметке 11,1 млн баррелей в день.

Рост котировок сдерживался снижением спроса на топливо и нефть из-за увеличения числа случаев коронавируса во всем мире. Заседание ФРС США не оказало заметного влияния на нефтяной рынок.

После двухдневного заседания американский центральный банк принял решение сохранить денежно-кредитную политику. Оно совпало с ожиданиями участников рынка.

Сегодня, 30 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $43,69 (-0,16%). Цена продолжает консолидироваться в диапазоне $42,30 — $44,85 и неизвестно какое событие заставит выйти её из него.

Покупателям нужно пройти уровень $45 как можно быстрее, инвче многие игроки начнут закрывать длинные позиции из-за продолжительной консолидации и низкой волатильности.

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