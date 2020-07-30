Москва, , 08:07 — REGNUM Рубль 29 июля по итогам дня показал смешанную динамику против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Он укрепился к доллару на 0,09%, до 72,52 руб. К единой валюте он подешевел на 0,09% до 85,15 руб., к британцу — на 0,35%, до 94,11 руб.

Пара доллар/рубль открылась снижением на фоне роста нефтяных котировок. В ожидании результатов FOMC покупатели отыграли все дневные потери. На вечерней сессии цена повышалась до уровня 72,82 руб.

После двухдневного заседания американский центральный банк принял решение сохранить денежно-кредитную политику. Оно совпало с ожиданиями участников рынка поэтому не вызвало резких движений на рынках.

Особый интерес вызывали комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Пауэлл заявил, что репо-операции и своп-линии с другими центральными банками будут продлены до 31 марта 2021 года. Он также сказал, что ускорение заражений коронавирусом мешает восстановлению экономики и затрудняется сказать, как долго это будет длиться.

Фондовые индексы США закрылись 29 июля в плюсе (S&P500: +1,24%) после заседания ФРС США. Пауэлл подтвердил свое обещание обеспечивать поддержку экономике пока не пройдет угроза коронавируса.

Сегодня, 30 июля, на торгах в Азии нефть мари Brent торгуется на уровне 43,69 (-0,16%). Давление на рубль сохранится, пока цена на нефть не пройдет уровень $45 за баррель.

Если смотреть с точки зрения технического анализа, то рубль возобновит укрепление, если курс доллар опустится ниже 72 рублей. Худший сценарий для рубля, это ослабление до 74,50 руб.

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