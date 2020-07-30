Чита, , 07:52 — REGNUM В период эпидемии коронавирусом число безработных в Забайкальском крае значительно увеличилось. В связи с этим региональное министерство финансов перечислило в бюджет Федерального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения ещё 595,5 миллиона рублей.

«Напомню, что данные расходы относятся к категории первоочередных», — отметила министр финансов Забайкальского края Вера Антропова. Всего с начала текущего года на реализацию гарантий по бесплатному медицинскому обслуживанию из краевого бюджета перечислено 4,2 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 13 июля 2020 г. в регионе насчитывалось 27 968 безработных, тогда как ещё в конце мая их было 13 763.

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