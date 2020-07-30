Иркутск, , 07:41 — REGNUM Власти Иркутской области обнародовали данные, свидетельствующие о снижении на 50% туристического потока из-за карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса. Как сообщает ircity.ru со ссылкой на слова руководителя регионального агентства по туризму Екатерины Сливиной, в текущем периоде Иркутскую область посетили порядка 900 тыс. туристов (них 50 тысяч — иностранцы, тогда как в 2019 году их было примерно 1,7 миллиона человек.

Сливина отметила, что региональные турбазы «спасаются» за счёт приезда местных жителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в Иркутской области ежедневно выявляют более 100 новых носителей коронавируса, власти региона пошли на карантинные послабления, разрешив при определённых условиях работать туристическому бизнесу. Теперь в правительстве Приангарья решили, что в местах отдыха должны быть организованы медицинские пункты.

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