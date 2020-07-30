Городецкий район, Нижегородская область, 30 июля 2020, 07:19 — REGNUM Нижегородский арбитраж прекратил производство по иску управления государственной охраны объектов культурного наследия региона к религиозной организацией «Городецкая епархия русской православной церкви (Московский патриархат)». Дело о сохранении объекта культурного наследия федерального значения — церкви 1839 года постройки в деревне Богомолово Городецкого района завершилось подписанием мирового соглашения, передаёт ИА REGNUM.
Ответчик обязался до 1 сентября 2020 года разработать первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия на объекте, а до 1 октября выполнить их. Ещё через месяц епархия должна «разработать и представить на утверждение в управление проект предмета охраны».
До 1 октября 2021 года епархия также должна направить в Минкультуры РФ заявку для участия в госпрограмме «Развитие культуры и туризма» на финансирование проведения работ по сохранению объекта на 2022 год.
Напомним, церковь была передана епархии безвозмездно ещё в июне 2015 года.