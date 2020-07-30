Онгудайский район, Алтай, , 06:56 — REGNUM В мараловодческих хозяйствах Республики Алтай завершили срезку пантов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минсельхоза, всего в этом году заготовлено более 23,2 тыс. пар пантов, что почти на 4,7 тыс. больше, чем в прошлом сезоне.

«Получено порядка 117 тонн сырых пантов, что на 15 тонн больше прошлогодних показателей», — отметили в министерстве.

В сельхозкооперативе племенной завод «Теньгинский» Онгудайского района был поставлен рекорд этого года — панты весом 19,8 кг. Как отмечается, средний вес продукции составляет 9 кг.

В ведомстве добавили, что республика является лидером в стране в сфере мараловодства. Разведением оленей здесь занимаются 76 хозяйств с общим поголовьем 56,6 тыс. голов.

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