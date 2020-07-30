Чебоксары, 30 июля 2020, 06:54 — REGNUM В Чувашии признано банкротом ООО «Маштех», которое было зарегистрировано чуть более двух лет назад. На момент открытия конкурсного производства долги превысили 13 млн рублей. Решение о признании общества банкротом вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заявление о банкротстве зарегистрировано в суде в феврале 2020 года, заявителем выступил Евгений Макаров. 27 июля Арбитражный суд Чувашии признал общество «Маштех» банкротом и открыл упрощенную процедуру конкурсного производства ликвидируемого должника до 27 января 2021 года.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Маштех» зарегистрировано в августе 2018 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 100 тыс. рублей, единственным учредителем является Александр Шутов. Заявленный основной вид деятельности общества — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.