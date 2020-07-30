Барнаул, , 06:38 — REGNUM «Квартирный вопрос» испортил репутацию одному из старейших депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания Владимиру Попову. Как сообщает сайт региональной прокуратуры, поводом для прокурорского реагирования стала квартира, приобретённая его супругой в 2017 году в Москве.

Выяснилось, что стоимость этой недвижимости превышала 85 млн руб., тогда как задекларированный совокупный доход семьи за предшествующие три года не превышал трёх млн рублей. Удовлетворить исковое заявление с требованием обратить в доход государства дорогостоящий объект недвижимости, приобретенный на неподтвержденные доходы, удалось только в Алтайском краевом суде по апелляционному представлению прокурора. Решение суда вступило в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 г. Попов из-за внутреннего конфликта был исключён из КПРФ. Также он знаменит своими скандальными выходками, в том числе тем, что на его юбилее выступала знаменитая C. C. Catch. Комментируя эту новость, народный избранник наделал немало шуму, заявив, что является братом артистки, а потом признался что это была шутка.

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