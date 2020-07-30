Алатырь, Чувашия, , 06:37 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников» на очередном заседании кредиторов планируется рассмотреть вопрос о прекращении производства по делу, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На 17 августе в Алатыре назначено собрание кредиторов завода-должника, на котором предлагается рассмотреть три вопроса. Сначала будет представлен отчёт конкурсного управляющего о «своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства», затем кредиторы рассмотрят вопрос «об определении источника дальнейшего финансирования процедуры конкурсного производства».

«Об обращении в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием денежных средств, достаточных для возмещения затрат на проведение процедуры банкротства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, банкротстве ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников» признан банкротом в январе 2019 года. К тому моменту реестр кредиторов содержал требования на сумму 36 848 707,52 рубля.

Имелись претензии и от сотрудников предприятия. В июле 2020 года чувашские власти заявляли, говоря о задолженности по заработной плате, что на заводе низкотемпературных холодильников выплаты на сумму 16,2 млн рублей ждут 192 работника.

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Отметим, что завод работал с 1989 года.

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