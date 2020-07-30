Улан-Удэ, , 06:36 — REGNUM Бурятия получила из федерального бюджета дополнительные средства для льготников на оплату услуг ЖКХ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, распоряжение о перераспределении между регионами более 9 млрд рублей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Речь идет о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг», — отметили в правительстве.

Оставшуюся половину будет выплачивать государство. Как отмечается, если ранее на эти цели в Бурятии в 2020—2022 годы предусматривалось 536,5 млн рублей, то теперь эта сумма выросла до 578,2 млн.

Читайте также: В Петербурге предлагают расширить перечень получателей льгот на оплату ЖКХ