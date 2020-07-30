Пекин, , 06:34 — REGNUM Компания CITIC Securities, являющаяся одним из ведущих брокеров Китая сообщила о стремительном взлете прибыли за первую половину года, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Прибыли компании взлетели на 38,47% в годовом исчислении и достигли 8,93 млрд юаней (около $1,3 млрд) за указанный период, в то время как выручки подскочили на 22,72% в годовом исчислении до 26,74 млрд юаней, говорится в заявлении компании, представленной на Шанхайской фондовой бирже.

Воодушевленная целой армией индивидуальных инвесторов, стремящихся к быстрой отдаче, эйфория китайского фондового рынка в последние несколько месяцев стала столь явной, что это привело к росту объемов бизнеса брокерских компаний.