Кемерово, , 04:14 — REGNUM Министр ЖКХ Кемеровской области Олег Ивлев заявил, что даже после запланированного на 1 сентября повышения на 15% стоимость коммунальных услуг в Кемерове и Новокузнецке останется ниже, чем в других крупных городах Сибири.

«Прежде чем принять решение о повышении платы, мы сравнили размер платы граждан во всех регионах Сибири, — подчеркнул Ивлев. — Провели специальное исследование, посмотрели, сколько в разных городах платит за услуги ЖКХ семья из трёх человек, живущая в стандартной трёхкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров. И вот какой получился результат: в Новосибирске — 4157 рублей, в Омске — 5082 рубля, в Красноярске — почти 5384 рубля, в Барнауле — 5442 рубля. Это суммы, которые люди платили в начале года, до летнего повышения. В то же время, в Кемерове такая же семья в такой же квартире в сентябре — то есть, после повышения — будет платить за коммунальные услуги 3849 рублей, в Новокузнецке — 3975 рублей».

По словам министра, после повышения плата за услуги ЖКХ в Кемерове и Новокузнецке останется ниже, чем в ряде городов Кузбасса. При этом, уточнил Ивлев, это вызывает вопросы у жителей небольших городов, а повышение платы на ЖКУ «позволит немного уменьшить разницу и сделать распределение финансовой нагрузки более справедливым».

Он уверен, что планируемый рост платы за коммунальные услуги позволит повысить качество обслуживания