Новосибирск, , 03:31 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 21 по 27 июля 2020 года выросли потребительские цены на автомобильный бензин всех марок. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Бензин марок АИ-92 и АИ-98 подорожал на 0,3%, АИ-95 — на 0,2%, — уточнил региональный орган статистики. — Дизельное топливо также выросло в цене на 0,2%».

Так, на городских АЗС бензин марки АИ-92 стоит от 40,80 до 41,90 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,95 до 45,70 рубля за 1 литр, марки АИ-98 от 48,50 до 52,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо — от 49 до 53,05 рубля за 1 литр.

При этом отмечается, что в соответствующем периоде 2019 года наблюдалось снижение цен на бензин марки АИ-92 — на 0,2% и рост на дизтопливо — на 0,2%.