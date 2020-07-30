Казань, , 03:28 — REGNUM Конкурсный управляющий одной из крупнейших страховых компаний России, которая год назад осталась без лицензии, — АО «Национальная страховая компания Татарстан» объявил большую автомобильную распродажу. Всего в рамках одних торгов планируется продать 74 автомобиля, среди которых преобладают «Лады» разных моделей, передаёт ИА REGNUM.

Стоимость автомобилей, среди которых 68 «Лад», не превышает 500 тыс. рублей. Самый дорогой лот — серебристый CHEVROLET COBALT 2014 года выпуска. Его начальная цена — 246 990 рублей. У всех транспортных средств есть недочёты — от трещин в лобовом стекле до сколов по кузову.

Напомним, к моменту отзыва лицензии «НАСКО» входила в топ-10 по ОСАГО в РФ. Без лицензии компания осталась в мае 2019 года. Чуть позднее ЦБ РФ сообщил о попытке вывода активов в ряде страховых фирм.

Банкротом НАСКО, имевшее сотню филиалов по России, стало в август 2019 года. К тому моменту объём её обязательств только в сфере автострахования оценивался на 7 млрд рублей.

Крупнейшего автостраховщика России банкротят: дело НАСКО