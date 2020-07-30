Ванино, Хабаровский край, , 03:25 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил работу крупнейшего в регионе угольного терминала СУЭК — АО «Дальтрансуголь», расположенного в морском порту Ванино. Глава региона отметил не только уникальное оборудование и создание сотен рабочих мест, но и большой вклад компании в развитие территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Дальтрансуголь».

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил работу крупнейшего в регионе угольного терминала СУЭК — АО «Дальтрансуголь» Пресс-служба АО «Дальтрансуголь»

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Михаил Дегтярёв отметил, что цель его визита на морское побережье региона — познакомиться с одним из самых перспективных муниципалитетов края, проверить, как функционируют социальные объекты и как работает крупный социально-ответственный бизнес.

Вместе с представителями АО «Дальтрансуголь» Михаил Дегтярёв обсудил рост грузооборота порта — компания приступила к реализации проекта по строительству третьей очереди терминала с выходом на мощность в 40 млн тонн угля в год. Он также отметил, что на терминале применяются наилучшие доступные технологии в сфере экологической и промышленной безопасности.

На терминале АО «Дальтрансуголь» применяются лучшие достижения российской и зарубежной науки и практики, относящиеся к сфере транспортировки и переработки сыпучих грузов — это касается всех, без исключения, подразделений порта, каждого производственного участка, где ценится каждая минута, оптимизируется каждая рабочая операция.

«Новый современный терминал с объёмом перевалки 22 млн тонн, из которых 6 млн добывают у нас, в Хабаровском крае, в Чегдомыне. Это предприятие много помогает району. Однако, надо больше. А мы со своей стороны обещаем всем инвесторам особое отношение. На будущее, всем предпринимателям, кто хочет вложить деньги в Хабаровский край, пусть звонят мне напрямую, буду придавать ускорение», — сказал Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, СУЭК и её дочернее предприятие в Ванино Хабаровского края, АО «Дальтрансуголь» вкладывают большие средства в развитие территории — оснащает школы, больницы, поддерживает спорт и творческие коллективы. Компания заказала Мастер-план развития Ванино одному из ведущих стратегических консультантов России — ООО «ФОК».