Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Документ, разрешающий американским компаниям осуществлять до 2050 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ), подписал президент США Дональд Трамп, сообщается на сайте министерства энергетики страны.

Речь идет о поставках газа в те страны, с которыми у США нет двусторонних соглашений о свободной торговле. По данным ведомства, американские компании в настоящее время экспортируют СПГ в 38 государств мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Дональд Трамп заявил, что намерен подписать документы, упрощающие экспорт американской нефти в Мексику.

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