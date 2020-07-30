Тегеран, , 10:39 — REGNUM 29 июля Тегеранская торговая палата заявила, что за первые три месяца иранского года (начавшегося 20 марта 2020 года) импорт товаров в Иран сократился на 26,8% до 7,6 миллиарда долларов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно отчету, Иран реализовал 6,4 миллиарда долларов экспорта и 7,6 миллиарда импорта, достигнув торгового баланса Ирана в размере 14 миллиардов долларов.

В тот же период прошлого года экспорт составил 11,4 миллиарда долларов, а импорт находился на отметке 10,4 миллиарда долларов, при этом объём торгового баланса составил 21,8 миллиарда долларов.

Статистика показывает, что экспорт Ирана сократился на 44 процента в стоимостном и на 45,1 процента в весовом выражении, а импорт Ирана сократился на 26,8 процента в стоимостном выражении.

Стоимость экспорта страны за тонну составила $290, что свидетельствует о росте на $2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость импорта Ирана за тонну составила $854, что показывает снижение на 26,2% по сравнению с предыдущим годом ($1157 за тонну).