Тегеран, , 10:27 — REGNUM 29 июля глава Ирано-иракской совместной торговой палаты Яхья аль-Эшак заявил, что Иран будет оплачивать основные товары, закупаемые в разных странах через иракские банки, в соответствии с соглашением с иракским правительством о выплате задолженности Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В беседе с корреспондентом IRNA Аль-Эшак отметил, что премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими согласился погасить задолженность перед Ираном во время своего визита в Иран.

Отметив, что обе страны полны решимости увеличить товарооборот до 20 миллиардов долларов в год, он сообщил, что в ходе визита аль-Кадими стороны договорились о завершении строительства железнодорожной ветки Шаламче-Басра, а также дноуглубительных работ на реке Арванд.

По словам Аль-Эшака, Тегеран и Багдад выразили необходимость продолжения торговых обменов, несмотря на блокировку связей в результате пандемии коронавирусной инфекции (КОВИД-19).

Напомним, что иракские долги перед Ираном связаны с импортом энергоносителей, включая электроэнергию и газ из Ирана.