Тегеран, , 11:07 — REGNUM 29 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна пережила трудные два года, однако враги не смогли остановить иранский экспорт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, он заявил, что нынешнее управление делами страны находится на удовлетворительном уровне и основные потребности народа обеспечиваются в полной мере.

«Правительство также стремится держать цены в равновесии, в связи с чем приняло надлежащие меры для решения данного вопроса», — сказал президент.

«Чем мощнее будет расти производство и занятость, тем больше будет расти экспорт страны», — отметил Рухани, имея в виду рост производства страны благодаря большим усилиям национального производственного сектора.

Он также заявил о сотрудничестве Ирана с Евразийским экономическим союзом с момента реализации двустороннего соглашения и сообщил, что экспорт Ирана в страны-члены вырос на 63 процента в течение первых трех месяцев иранского года, который начался 21 марта.