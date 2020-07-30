Тегеран, , 10:29 — REGNUM 29 июля посол Ирана в Туркменистане Голамаббас Арбаб Халес заявил, что туркмены, как и иранцы, заинтересованы в развитии торговых отношений и продолжают поддерживать деловые связи даже в условиях вспышки коронавирусной инфекции, которая создала ограничения для международной торговли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Туркменская тюбетейка © ИА REGNUM

Выступая на заседании Консультативного совета по внешнеэкономическим связям иранской провинции Хорасанэ Разави, он отметил, что провинция является пионером торговли в Центральной Азии и имеет большой потенциал для развития в различных секторах, таких как транзит, энергетика, здравоохранение, туризм, академическое и исследовательское сотрудничество, а также культурные обмены.

«В ближайшее время должны состояться переговоры в режиме видеоконференции между официальными лицами и экспертами в области транзита двух сторон, при этом мы стараемся предотвратить прерывание торговых и региональных транзитных связей», — сказал он.

«Вопрос о создании совместной экономической комиссии между Ираном и Туркменистаном также стоит на повестке дня», — подчеркнул Арбаб Халес, отметив, что среди мер, реализуемых обеими сторонами, первостепенным является создание совместных предприятий, проведение выставок, развитие трансграничной торговли и таможенного сотрудничества.