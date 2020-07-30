Москва, , 07:10 — REGNUM В ОЭЗ «Технополис «Москва» начнут разрабатывать программное обеспечение для виртуальных сим-карт, сообщил 30 июля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Разработку платформы для удалённой записи виртуальных сим-карт запустит ООО «Исткомпис Рус». В 2021 году компания локализует своё производство в ОЭЗ «Технополис «Москва».

Объём инвестиций, которые планируется вложить в проект, составляют 127 млн рублей. Технологию виртуальных сим-карт, встраиваемых в устройства и заменяющих традиционные сим-карты, используют крупные производители телефонов, например, как Samsung и Apple. Микрочип позволяет удалённо записать профиль любого оператора связи, предоставляющего подобную услугу. Инвестор ОЭЗ займётся разработкой, а также обслуживанием этих профилей. Новая технология позволяет абонентам больше не посещать салоны связи для подключения к операторам.

Ефимов рассказал, что предприятие «уже 16 лет выпускает традиционные сим-карты и сотрудничает с крупнейшими операторами России, Германии, Эстонии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Армении и Таджикистана».

«В ближайшее время разработчик получит статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» и в следующем году на этой территории локализует свое производство», — пояснил вице-мэр.

Также планируется выпускать банковские карты по новой для рынка технологии кастомизации контактной площадки — «чипа», сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, чип позволит совместить банковскую карту с платёжным устройством и наладить между ними обмен данными.

Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дёгтев рассказал, что в технополисе планируется усилить кластер информационных технологий.