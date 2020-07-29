Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Федеральная резервная система США по итогам заседания 29 июля сохранила базовую процентную ставку на уровне 0−0,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Как отмечается в сообщении, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) пришёл к выводу, что кризисная ситуация, вызванная пандемией COVID-19, в ближайшей перспективе продолжит значительно влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в стране, что создаёт риски для экономики в среднесрочной перспективе.

Напомним, базовая ставка ФРС США была понижена до 0−0,25% годовых в марте текущего года. После этого регулятор дважды сохранял её на этом уровне.

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