Москва, , 19:35 — REGNUM Ещё 18 423 264,1 тыс. рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

Речь идёт о выделении дополнительных ассигнований для выплаты пособий на детей трёх-семи лет. Деньги выделяются из правительственного резервного фонда для российских регионов в качестве софинансирования.

Отмечается, что деньги пойдут на выплаты родителям как минимум 718 тысяч российских детей.

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Напомним, в России размер детского пособия составляет 50% прожиточного минимума ребёнка.

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